Stand: 22.02.2021 14:44 Uhr Garrel: Doch wieder Ausbruch von Geflügelpest

In der Gemeinde Garrel im Landkreis Cloppenburg ist erneut die Geflügelpest nachgewiesen worden. Die rund 14.000 Puten des betroffenen Betriebes sollen umgehend getötet werden, teilte am Montag der Landkreis mit. Um den Betrieb wurde ein Sperrbezirk eingerichtet. Mit dem jüngsten Fall sind in den letzten Monaten allein im Raum Cloppenburg bislang über 300.000 Puten, Hähnchen und Enten der Seuche und den daraus resultierenden Tötungen zum Opfer gefallen. Es ist der erste Fall seit einigen Wochen, der Landkreis hatte gerade erste Restriktionen wieder aufgehoben.

Weitere Informationen Neuer Fall von Geflügelpest in Garrel: 14.500 Puten getötet Mittlerweile ist es der 15. Ausbruch im Landkreis Cloppenburg - insgesamt wurden bereits 185.000 Tiere getötet. (10.01.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.02.2021 | 15:00 Uhr