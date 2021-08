Stand: 01.08.2021 09:36 Uhr Garrel: 31-jähriger Autofahrer stirbt bei Kollision mit Baum

Bei einem Verkehrsunfall ist im Landkreis Cloppenburg am Sonntag gegen 5.15 Uhr ein 31 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Zwei weitere Fahrzeuginsassen, 33 und 34 Jahre alt, wurden schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war das Fahrzeug zwischen Garrel und Bösel in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 31-jährige Fahrer verstarb noch am Unfallort. Die beiden schwer verletzten Beifahrer wurden unter andrem mit einem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser eingeliefert. Nach ersten Ermittlungen der Polizei standen alle drei Männer unter Alkoholeinfluss

