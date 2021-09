Stand: 10.09.2021 08:30 Uhr Garrel: 250 mumifizierte Schweine in einem Stall entdeckt

In einem Stall in Nikolausdorf bei Garrel (Landkreis Cloppenburg) sind rund 250 tote Schweine gefunden worden. Woran die Tiere in ihren Boxen verendet sind und wie lange sie dort schon lagen, ist unklar. Der Landwirt war im Jahr 2018 in den Raum Oldenburg umgezogen. Nach Informationen der Nordwestzeitung wurde die Gemeinde Garrel Mitte August auf die mumifizierten Tiere aufmerksam gemacht. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 10.09.2021 | 08:30 Uhr