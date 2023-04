Stand: 30.04.2023 09:46 Uhr Garrel: 20-Jähriger prallt nach Unfallflucht gegen Baum

Ein 20-Jähriger ist in der Nacht zu Sonntag in Garrel (Landkreis Cloppenburg) mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Zuvor war er mit seinem Auto gegen den Außenspiegel eines entgegenkommenden Fahrzeugs gestoßen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 20-Jährige sei jedoch weitergefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sein Auto dann laut Polizei kurz vor dem Ortseingang Beverbruch von der Straße ab, geriet ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde der 20-Jährige in seinem Auto eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr geborgen werden. Danach kam er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Um zu überprüfen, ob der 20-Jährige möglicherweise unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm dort Blut abgenommen.

