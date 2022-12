Stand: 26.12.2022 12:19 Uhr E-Auto geladen: Brand greift auf Haus über - hoher Schaden

Bei dem Brand eines Wohnhauses in Großenkneten (Landkreis Oldenburg) ist ein Schaden in mindestens sechsstelliger Höhe entstanden, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte. Die genaue Schadenshöhe stehe noch nicht fest. Den Angaben zufolge hatte der 69 Jahre alte Hauseigentümer am Sonntagnachmittag gesehen, dass seine Garage brennt und die Feuerwehr alarmiert. Trotz der Löschversuche breiteten sich die Flammen auf ein nebenstehendes Carport und das Wohnhaus aus. Garage und Carport wurden vollständig zerstört, das Haus ist unbewohnbar. Der 69-Jährige und seine 66-jährige Frau bleiben unverletzt. In der Garage wurde zum Zeitpunkt des Brandausbruchs ein Hybridfahrzeug geladen - ob das den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar. Die Ermittler haben die Garage und den Pkw beschlagnahmt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.12.2022 | 07:00 Uhr