Gandersum: Segeljacht havariert am Emssperrwerk

Am Freitagvormittag ist in Gandersum (Landkreis Leer) eine Segeljacht am Emssperrwerk havariert. Laut der Wasserschutzpolizei Emden hatte das Boot, das mit zwei Personen besetzt war, einen Motorausfall und trieb oberhalb des Emssperrwerkes von Leer kommend auf die Binnenschiffsöffnung zu. Eine Notankerung sei zunächst ohne Erfolg verlaufen, erst an der Binnenschiffsöffnung sei die Jacht bei ablaufendem Wasser zum Stehen gekommen. Der erste Versuch der Wasserschutzpolizei, das Schiff zu befreien, sei jedoch misslungen, da sich der Anker laut Polizei verkeilt hatte. Erst nachdem das Wasser wieder auflief, habe die Polizei die Segeljacht befreien können. Während des Freischleppens sei jedoch der Mast der Segeljacht gebrochen, da sich dieser unter der Binnenschiffsöffnung verkeilt hatte. Laut Polizei wurde niemand verletzt und das Emssperrwerk blieb unbeschädigt.

