Stand: 28.10.2022 09:34 Uhr Ganderkesee: Unbekannte Täter sprengen Sparkassen-Geldautomat

Unbekannte Täter haben in einer Filiale der Sparkasse in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten gesprengt. Zeugen hatten gegen 4 Uhr Explosionsgeräusche gehört und beobachtet, wie mehrere Männer aus der Bank kamen und in einem dunklen Auto flüchteten. Zur Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben. Auch ist nicht bekannt, ob die Täter Geld erbeuteten. Die Bankfiliale liegt in einem Wohn- und Geschäftshaus. Laut Polizei waren zum Zeitpunkt der Explosion mehrere Bewohner zu Hause.

