Stand: 20.07.2022 20:14 Uhr Ganderkesee: Senior kommt im Falkensteinsee ums Leben

Ein 72 Jahre alter Mann ist am Mittwoch bei einem Badeunfall im Falkensteinsee in Ganderkesee-Steinkimmen (Landkreis Oldenburg) ums Leben gekommen. Wie die Polizei meldete, war der Mann beim Schwimmen gegen 14.50 Uhr untergegangen. Zwei 13 und 14 Jahre alte Mädchen hatten den Unfall bemerkt und waren zu der Stelle geschwommen, um zu helfen, entdeckten den Mann aber nicht. Zeitgleich setzen Badegäste den Notruf ab. DLRG-Taucher entdeckten den Mann schließlich gegen 16.15 Uhr etwa zehn Meter vom Ufer entfernt. Ein alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod des 72-Jährigen feststellen. Die Polizei hatte den See zwischenzeitlich geräumt, um die Suchmaßnahmen nicht zu behindern. Sie geht derzeit von einem Unglücksfall aus.

