Stand: 12.08.2023 15:21 Uhr Ganderkesee: Schweinestall geht in Flammen auf

In Ganderkesee im Landkreis Oldenburg ist am Samstagmittag ein leerstehender Schweinestall in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe der Stall komplett in Flammen gestanden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Oldenburg. Rettungskräfte aus der gesamten Umgebung seien deshalb nachalarmiert worden. Der Starkregen habe ebenfalls geholfen, die Flammen eindämmen zu können. Die Ursache ist laut Polizei noch unklar, ebenso die Schadenshöhe. Die Leitstelle Oldenburg hatte über die Warnapp "Katwarn" Anwohnerinnen und Anwohner gebeten, wegen des Rauchs und der Gerüche Türen und Fenster geschlossen zu halten.

