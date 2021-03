Stand: 22.03.2021 21:49 Uhr Ganderkesee: Mann verletzt Bruder offenbar lebensgefährlich

Am Montag ist ein 22 Jahre alter Mann in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) offenbar mit einem Messer auf seinen Bruder losgegangen. Dabei wurde der 20-Jährige lebensgefährlich verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein Streit zwischen den beiden eskaliert. Demnach soll der 20-Jährige zuerst mit einer Schreckschusswaffe auf seinen Bruder gefeuert haben. Daraufhin zog der 22-Jährige den Angaben zufolge das Messer. Er selbst wurde leicht verletzt. Wie die Polizei am Montagabend mitteilte, schwebt der zwei Jahre jüngere Bruder in Lebensgefahr. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

