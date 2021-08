Ganderkesee: Fallschirmspringer stürzt vor Zuschauern ab Stand: 22.08.2021 13:03 Uhr Bei einem Fallschirmsprung in Ganderkesee ist ein 35-jähriger Mann gestorben. Laut Polizei gab es Probleme mit dem Fallschirm, der erfahrene Springer stürzte daraufhin ungebremst in ein Maisfeld.

Der 35-Jährige war am Sonnabendnachmittag mit zwei weiteren Männern in der Nähe des Flugplatzes in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) aus einem Flugzeug gesprungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die beiden anderen Springer seien unter den Augen von 60 bis 100 Zuschauern sicher gelandet. Bei dem 35-Jährigen habe jedoch der Fallschirm Probleme bereitet, zudem habe auch der Reserveschirm versagt.

Schwierige Suche nach Verunglücktem

Die Suche nach dem Mann gestaltete sich schwierig. Die Ortsfeuerwehren Ganderkesee, Bergedorf und Falkenburg sowie mehrere Polizeistreifen waren im Einsatz. Erst rund zwei Stunden nach dem Unglück sichtete die Besatzung eines Polizeihubschraubers den leblosen Körper. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 35-Jährigen feststellen. Ein Kriseninterventionsteam betreute vor Ort die beiden anderen Fallschirmspringer und die Einsatzkräfte. Die Polizei in Delmenhorst ermittelt nun zur Ursache des Absturzes.

