Stand: 29.09.2022 07:50 Uhr Ganderkesee: Einfamilienhaus durch Feuer zerstört

Der Brand eines Einfamilienhauses in Ganderkesee hat eine Familie mit fünf Kindern vorerst obdachlos gemacht. Nach Angaben der Polizei war das Feuer vermutlich in einem Kinderzimmer ausgebrochen. Die genaue Ursache blieb zunächst unklar. Alle Bewohner konnten das Haus aus eigener Kraft verlassen, sechs von ihnen zogen sich aber bei eigenen Löschversuchen Rauchgasvergiftungen zu, darunter alle fünf Kinder im Alter von zwei bis neunzehn Jahren. Sie und die Mutter mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Das erst kürzlich renovierte Gebäude wurde durch den Brand weitgehend zerstört.

VIDEO: Sechs Menschen bei Hausbrand in Ganderkesee verletzt (29.09.2022) (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.09.2022 | 07:30 Uhr