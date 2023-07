Stand: 31.07.2023 07:51 Uhr Ganderkesee: 94-Jähriger als Falschfahrer auf der Autobahn 28

Ein Falschfahrer ist am frühen Sonntagmorgen auf der Autobahn 28 unterwegs gewesen. Nach Polizeiangaben fuhr er an der Anschlussstelle Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) in der falschen Richtung auf und legte fast zwei Kilometer bis zur Rastanlage Hasbruch zurück. Zeugen alarmierten die Polizei, die ihn dort antraf. Gegen den 94-Jährigen aus Werne in Westfalen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Mann musste sofort seine Autoschlüssel abgeben. Die Polizeibeamten brachten den Mann zu einem Bahnhof. Er musste seine Heimreise mit der Bahn fortsetzen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei unter der Telefonnummer (04435) 931 61 15 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 31.07.2023 | 07:30 Uhr