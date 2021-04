Stand: 24.04.2021 11:17 Uhr Ganderkesee: 17-Jähriger nach Betrugsversuch in Haft

Nach einem versuchten Telefonbetrug in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) sitzt ein 17-jähriger mutmaßlicher Täter in Untersuchungshaft. Am Donnerstag war eine 85-Jährige von einem Mann angerufen worden, der sich als Polizist ausgab und erzählte, ihre Tochter sei in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt. Sie sitze in Haft und käme nur gegen eine Kaution in Höhe von 48.000 Euro frei. Als die Seniorin das Geld abheben wollte, informierte ein Bankangestellter die Polizei. Die Beamten konnten den 17-Jährigen festnehmen, als er das Geld bei der 85-Jährigen abholen wollte.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.04.2021 | 10:00 Uhr