Stand: 08.07.2021 12:35 Uhr Gamma-Variante: Fälle auf Schlachthof in Essen nachgewiesen

Die in Deutschland kaum verbreitete Gamma-Variante des Coronavirus ist nach Angaben des zuständigen Gesundheitsamts bei sechs Beschäftigten des Unternehmens Danish Crown im Landkreis Cloppenburg nachgewiesen worden. Insgesamt sind in dem Betrieb in Essen 45 Mitarbeitende mit Corona infiziert. Nach Unternehmensangaben befinden sich 130 der insgesamt 1.600 Mitarbeitenden in Quarantäne. Ende Juni waren an dem niedersächsischen Standort des Fleischverarbeiters einzelne Corona-Fälle entdeckt worden. Seitdem testet Danish Crown nach eigenen Angaben täglich. Die Gamma-Variante wurde erstmals im Dezember 2020 in Brasilien nachgewiesen. Den Behörden in Niedersachsen sind landesweit 23 Fälle bekannt.

