Stand: 18.04.2020 14:28 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Gaffer filmt nach Unfall - Polizei greift ein

Ein tödlicher Unfall, Trümmerteile auf der Fahrbahn, Einsatzkräfte an der Belastungsgrenze - und daneben Schaulustige, die ungerührt ihr Handy auf das Geschehen richten. Immer wieder klagen Polizei und Rettungskräfte über Gaffer, die die Einsatzkräfte behindern und entwürdigenden Aufnahmen von Verletzten und Verstorbenen anfertigen. So auch am Freitag nach einem tödlichen Unfall auf der A1 bei Stuhr im Landkreis Diepholz: Ein Lkw-Fahrer filmte die Unfallstelle - bis ein Polizist entschlossen einschritt.

A1: Polizei geht energisch gegen Gaffer vor 18.04.2020 14:00 Uhr Am Freitag ist auf der A1 ein Cabrio-Fahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Die Polizei zog einen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr, der Handyaufnahmen vom Unfallort gemacht hatte.







An Verstand appellieren

Dem Beamten ging die Dreistigkeit des Lastwagenfahrers an der Unfallstelle offenbar deutlich zu weit. Er stieg in dessen Fahrerhaus und nahm ihm kurzerhand das Handy weg. Den Fahrer erwartet nun mindestens ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Verletzte und Verstorbene zu filmen sei ein Unding und nicht nachvollziehbar, sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei Ahlhorn NDR.de. Man müsse immer wieder an den Verstand der Menschen appellieren und sie darauf aufmerksam machen, wie sie sich wohl fühlen würden, wenn es um ihre Angehörigen ginge.

36-Jähriger auf die Fahrbahn geschleudert

Bei dem Unfall in der Nähe des Dreiecks Stuhr war ein 36-jähriger Cabrio-Fahrer ums Leben gekommen. Er hatte angehalten, um Reifenteile von der Fahrbahn zu sammeln. Als er wieder eingestiegen war, fuhr von hinten ein nachfolgender Lastwagen in sein Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 36-Jährige aus seinem Wagen geschleudert und von einem Auto erfasst.

