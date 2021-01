Gärtnereien und Floristen sorgen sich um Frühblüher Stand: 25.01.2021 15:16 Uhr Die Fachbetriebe fürchten, dass sie wegen des Lockdowns Millionen Blumen entsorgen müssen. Aktuell halten die Gärtnereien die Gewächshäuser kühl, um die Frühblüher im Wachstum zu bremsen.

Sollte der Lockdown länger anhalten, würden die Pflanzen aber eingehen und müssten vernichtet werden, so ein Sprecher der Landwirtschaftskammer in Oldenburg, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die ersten Frühlingsblüher könnten wegen des Lockdowns nicht verkauft werden, beklagt auch der Geschäftsführer eines Gartencenters in Visbek (Landkreis Vechta).

Preise könnten steigen

Außerdem befürchten die Gärtnereien und Floristen, dass es nach dem Lockdown zu Engpässen kommen könnte, wenn sämtliche Gartencenter ihre Regale mit den neuen Saisonpflanzen befüllen wollen. Dadurch könnten auch die Preise steigen. Die Branche fordert deshalb, dass die Baumärkte und Gartencenter wieder öffnen dürfen.

Dieses Thema im Programm: Regional Oldenburg | 25.01.2021 | 13:30 Uhr