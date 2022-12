Stand: 12.12.2022 10:55 Uhr Fußgänger von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

In Vechta ist ein Fußgänger von einem Auto angefahren und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei ist der 45-Jährige am Sonntagmorgen an einer ausgeschalteten Ampel über die Straße gegangen. Ein 37-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr den Mann an. Der Fußgänger wurde lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer wurde leicht verletzt und musste ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden.

