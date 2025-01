Stand: 16.01.2025 14:45 Uhr Fußgänger findet toten Mann in Leer nahe der Ems

Ein Fußgänger hat im Leeraner Stadtteil Leerort am Montagnachmittag einen toten Mann gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen 21-jährigen Mann handelt, der am 21. November als vermisst gemeldet wurde. Ein Gewaltverbrechen schließt die Polizei aus. Die Todesursache sei aber unklar. Die Polizei ermittelt einer Sprecherin zufolge in alle Richtungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.01.2025 | 13:30 Uhr