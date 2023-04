Stand: 26.04.2023 07:03 Uhr Fünf-Zentner-Bombe an der A28 entschärft - längere Sperrung

Nahe der A28 bei der Anschlussstelle Hatten (Landkreis Oldenburg) ist am Dienstagabend eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Sie war am Nachmittag bei Baggerarbeiten in einem Gewerbegebiet gefunden worden. In einem Sicherheitsradius von 1.000 Metern um den Fundort mussten mehr als 400 Anwohner vorübergehend ihre Häuser verlassen und in eine Notunterkunft umziehen. Zeitweise war auch die Autobahn 28 voll gesperrt. Gegen 23 Uhr kam die Entwarnung und alle Sperrungen konnten aufgehoben werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 26.04.2023 | 06:30 Uhr