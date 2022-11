Stand: 20.11.2022 09:41 Uhr Frontalzusammenstoß zweier Autos: Zwei Kinder schwer verletzt

In Cloppenburg sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos am Samstagabend zwei acht und elf Jahre alte Kinder schwer verletzt worden. Drei weitere Menschen erlitten nach Polizeiangaben leichte Verletzungen. Ein 33-jähriger Autofahrer wollte auf die Auffahrt zur Bundesstraße 72 abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Wagen eines 40-Jährigen. Unter den Leichtverletzten befindet neben den Fahrern auch der Beifahrer des 33-Jährigen. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

