Fünf Verletzte: Verursachte Kaffeemaschine Küchenbrand?

Bei einem Küchenbrand in einer Wohnung in Oldenburg sind Mittwochnachmittag fünf Menschen leicht verletzt worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sie vermutet einen technischen Defekt an oder in der Nähe der Kaffeemaschine. Neben einem 38-jährigen Bewohner mussten vier weitere Personen aus dem Haus mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht werden.

