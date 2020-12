Stand: 29.12.2020 09:27 Uhr Fünf Menschen bei Unfall im Landkreis Cloppenburg verletzt

Am Montagabend sind bei einem Unfall auf der Bundesstraße 72 bei Bühren (Landkreis Cloppenburg) fünf Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Nach Angaben der Polizei wollte ein 33-jähriger Autofahrer auf die A1 in Richtung Osnabrück fahren. Beim Abbiegen übersah er einen entgegenkommenden Pkw. Die Autos prallten aufeinander. Der 33-Jährige wurde leicht, seine 25 Jahre alte Mitfahrerin schwer verletzt. Die 56-jährige Fahrerin des anderen Pkw wurde schwer verletzt, ebenso ein achtjähriges Kind, das mit im Auto saß. Ein weiterer, 60-jähriger Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen. Alle fünf Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.12.2020 | 11:30 Uhr