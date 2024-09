Stand: 09.09.2024 10:45 Uhr Führerschein weg: Gefallen für Freundin hat Folgen

Ein 24-Jähriger aus dem Saterland (Landkreis Cloppenburg) musste nach einem missglückten Ausparkmanöver am Wochenende seinen Führerschein abgeben. Nach Angaben der Polizei hatte er auf dem Parkplatz der Diskothek Tange in Apen (Landkreis Ammerland) einer Freundin beim Ausparken helfen wollen. Beim Rückwärtsfahren kollidierte das Auto mit dem 24-Jährigen am Steuer allerdings mit einem anderen Fahrzeug. Die Polizei stellte später beim ihm 1,58 Promille fest.

