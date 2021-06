Frühchen stirbt durch verunreinigte Milch im Krankenhaus Stand: 22.06.2021 19:00 Uhr Ein frühgeborenes Baby ist im Klinikum Oldenburg wenige Tage nach der Geburt an verunreinigter Milchpulvernahrung gestorben. Ein weiteres Frühchen ist schwer erkrankt

Wie eine Sprecherin des Krankenhauses am Dienstag bestätigte, starb das frühgeborene Baby am 7. Juni auf der Intensivstation. Untersuchungen ergaben, dass die Nahrung, die es am 3. Juni bekommen hatte, mit einem Keim belastet war. Der Zustand des anderen schwer erkrankten Babys habe sich inzwischen stabilisiert, so die Sprecherin. Die Sprecherin sagte, es sei noch nicht absehbar, ob Folgeschäden zu befürchten seien. Drei weitere Kinder, bei denen der Umweltkeim Cronobacter nachgewiesen wurde, zeigen demnach keinerlei Symptome.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Unbekannt

Die Oldenburger Staatsanwaltschaft ermittelt in dem Fall wegen fahrlässiger Tötung gegen unbekannt. Ein Sprecher sagte dem NDR, unter anderem werde die gesamte Lieferkette überprüft. Es sei sicher, dass der Keim in der Nahrung zum Tod des frühgeborenen Babys geführt habe, so Sprecher Thorsten Stein. Wie der Keim in die Milch gelangte, sei allerdings unklar. Es müsse geklärt werden, wer wie beteiligt war. Die sogenannte Rückstellprobe der betroffenen Milchpulver-Charge war laut Klinikum nicht belastet.

Klinikleitung zeigt sich erschüttert

Der Direktor der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Oldenburg, Axel Heep, zeigte sich erschüttert von der Keimbelastung und den fatalen Folgen. "Für die Eltern ist das ein furchtbarer Verlust", sagte er mit Blick auf den Tod des frühgeborenen Kindes. "Wir sind alle tief betroffen und es tut uns natürlich auch leid", so Heep. "Wir sind mit den Eltern im Gespräch darüber und versuchen, sie zu unterstützen."

