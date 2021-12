Stand: 06.12.2021 14:53 Uhr Frontalzusammenstoß in Delmenhorst: 89-Jährige stirbt

In Delmenhorst hat sich am Montagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 89-jährige Frau ums Leben kam. Nach Angaben der Polizei hatte sie als Beifahrerin im Auto einer 59-jährigen Fahrerin gesessen. Diese war aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw in den Gegenverkehr geraten, wo das Auto frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammenprallte. Die Unfallverursacherin, der Fahrer des anderen Pkw sowie zwei seiner Mitfahrer wurden laut Polizei leicht verletzt. An den Autos entstand Totalschaden. Ein weiterer Pkw, der am Straßenrand stand, wurde den Angaben zufolge auch beschädigt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.12.2021 | 15:00 Uhr