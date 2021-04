Stand: 01.04.2021 11:02 Uhr Frischer Fisch: Große Nachfrage und Engpässe

Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf den Handel mit Fisch aus. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der Bremerhavener Tiefkühlproduzent Frosta etwa kämpft laut eigener Aussage mit Engpässen, weil es in Alaska wegen Corona-Infektionen zu Problemen beim Liefern gekommen ist. Im Frisch-Fisch-Bereich meldet die Cuxhavener Kutterfisch-Genossenschaft hingegen, dass die vier Hochseekutter aus Cuxhaven wieder in norwegischen Gewässern unterwegs sind. Trotz geschlossener Restaurants konnten die Fischer nicht über mangelnde Nachfrage an frischem Fisch in der Karwoche klagen, hieß es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.04.2021 | 13:30 Uhr