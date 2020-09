Stand: 08.09.2020 11:16 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Friesoythe: Schweinestall abgebrannt

Ein Schweinestall in Friesoythe im Landkreis Cloppenburg ist am Vormittag in Flammen aufgegangen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut Polizei ist ein Großaufgebot der Feuerwehr noch immer dabei, den Brand zu löschen. In dem Stall waren rund 1.000 Ferkel untergebracht. Wie viele der Tiere starben, sei noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.09.2020 | 10:30 Uhr