Stand: 16.08.2020 08:46 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Friesoythe: Mann fährt mit Auto gegen Baum - tot

Ein Autofahrer ist am Sonnabend bei einem Unfall im Landkreis Cloppenburg ums Leben gekommen. Laut Polizei kam der 29-Jährige mit seinem Wagen gegen 22.10 Uhr bei Friesoythe in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte er mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Der Mann starb noch an der Unglücksstelle. Feuerwehrkräfte mussten den Leichnam aus dem Pkw schneiden. Die Altenoyther Straße wurde aufgrund des Unfalls rund zweieinhalb Stunden gesperrt. Die Unfallursache ist unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.08.2020 | 08:00 Uhr