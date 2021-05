Stand: 06.05.2021 10:48 Uhr Friesoythe: Mann bei Unfall an Biogasanlage schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall auf dem Hof einer Biogasanlage in Friesoythe im Landkreis Cloppenburg ist ein 71-jähriger Mann schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben fiel der Wardenburger bei Änderungsarbeiten im Technikraum der Biogasanlage von einer etwa einen Meter hohen Leiter. Er wurde am Kopf schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.05.2021 | 09:30 Uhr