Stand: 20.06.2023 12:28 Uhr Friesoythe: Jugendliche retten 6.000 Puten vor dem Feuertod

Im Ortsteil Augustendorf in Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) hat am Montagabend ein Putenstall gebrannt. Die 15- und 16-jährigen Söhne des Landwirts bemerkten das Feuer rechtzeitig und trieben die Puten in den vorderen Stallbereich. So blieben die 6.000 Tiere unverletzt. Wie bei Stallbränden üblich, wurde Großalarm ausgelöst. Rund 110 Einsatzkräfte mit 20 Fahrzeugen bekamen das Feuer schnell unter Kontrolle und löschten die Flammen. Die Polizei schätzt den Schaden am Stall auf etwa 50.000 Euro.

