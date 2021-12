Stand: 08.12.2021 17:55 Uhr Friesoythe: Ein Toter bei Unfall mit Streifenwagen im Einsatz

Bei der Kollision mit einem Polizeiwagen im Einsatz ist am Mittwoch ein Autofahrer gestorben. Wie die Polizei berichtet, war ein Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn in Friesoythe im Landkreis Cloppenburg auf dem Weg zu einer Unfallaufnahme unterwegs. In einer Kurve sei dann der andere Wagen in den Gegenverkehr geraten und mit dem Polizeiwagen kollidiert. Der 63-jährige Autofahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Polizeibeamten im Streifenwagen wurden im Fahrzeug eingeklemmt. Sie kamen verletzt in umliegende Kliniken.

