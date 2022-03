Stand: 22.03.2022 09:50 Uhr Friesoythe: Ersthelfer holen Verunglückte aus brennendem Auto

Ersthelfer haben am Montagabend in Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) eine schwer verletzte Autofahrerin aus ihrem brennenden Fahrzeug gerettet. Sie wurde in ein Krankenhaus geflogen. Laut Feuerwehr hatte die Frau großes Glück, dass sofort couragierte Menschen zur Stelle waren - sie wäre sonst in ihrem Auto verbrannt. Nach Polizeiangaben holte einer der Männer die 20-Jährige aus dem Unfallwrack, während der andere die Rettungskräfte alarmierte. Die junge Frau war zuvor mit ihrem Wagen aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Ihr Auto hatte sofort Feuer gefangen.

VIDEO: Ersthelfer retten 20-Jährige aus brennendem Pkw (1 Min)

