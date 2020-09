Friesland: Schulen im Landkreis wieder im Wechselbetrieb Stand: 30.09.2020 09:43 Uhr Der Landkreis Friesland hat als erste Kommune an allen Schulen wieder Wechselbetrieb angeordnet. Kultusminister Tonne und der Kreiselternrat kritisieren die Maßnahme.

Die Lage im Landkreis hat sich seit dem Wochenende verschärft: Aktuell insgesamt sind 40 Personen erkrankt. Um eine erneute Schulschließung und weitere Corona-Beschränkungen zu vermeiden, versetzt der Landkreis von Dienstag an alle Schulen in Friesland in das Szenario B. Das heißt: In den Klassen werden wieder zwei Gruppen gebildet, abwechselnd werden sie in der Schule und Zuhause unterrichtet. Der Wechselbetrieb gilt für alle Schulformen.

Inzidenzwert liegt bei 32

Viele Eltern sind entsetzt. "Wir sind verzweifelt und wütend", sagt Kreiselternrat Michael Voss zu NDR 1 Niedersachsen. Viele Eltern im Landkreis Friesland können die Maßnahme nicht nachvollziehen, empfinden sie als unverhältnismäßig. In den vergangenen sieben Tagen gab es auf 100.000 Einwohner gerechnet 32 Neuinfektionen - damit liegt die Zahl noch deutlich unter dem bundesweiten Grenzwert von 50. Es sei besser jetzt einzuschreiten und nicht erst dann, wenn die Lage unkontrollierbar werde, so Frieslands erste Kreisrätin Silke Vogelbusch.

Tonne: Präsenzunterricht ist ein hohes Gut

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) kritisiert dagegen das Vorgehen in Friesland. Der Präsenzunterricht in der Schule sei grundsätzlich ein hohes Gut, das es zu schützen gelte, so der Minister. Im Kreishaus hat man Verständnis für die Eltern, die Probleme bei der Kinderbetreuung fürchten. Die Rechtslage sei allerdings eindeutig, sagt Kreisrätin Vogelbusch. Der Infektionsschutz werde auf Kreisebene geregelt. Dabei bleibe es. Vorerst gilt der Schichtbetrieb in den Schulen im Landkreis Friesland bis zu den Herbstferien.

