Friesenfähre: Betreiber trotz "Corona-Saison" zufrieden Stand: 26.12.2020 12:59 Uhr Solange es für die Friesenbrücke bei Weener keinen Ersatz gibt, bringt die Friesenfähre die Menschen übers Wasser. Eine volle Saison gab es bislang nicht.

Die Fährgesellschaft der kleinen Friesenfähre an der Ems ist trotzdem zufrieden. 4.420 Fahrgäste hat sie in diesem Jahr nach eigenen Angaben transportiert. Die Verbindung ist ein Ersatz für die 2015 zerstörte Friesenbrücke zwischen Weener und Westoverledingen (Landkreis Leer). "Wir durften Corona-bedingt erst mit deutlicher Verspätung starten", erklärte Geschäftsführer Eberhard Lüpkes. Statt zum üblichen Saison-Start am 1. April ging es am 1. Juli los. "In den ersten Monaten hatten wir keine Genehmigung wegen des engen Platzes auf der Fähre", sagte Lüpkes. Später durfte die Fähre dann mit bis zu acht der sonst zugelassenen zwölf Fahrgäste verkehren.

Holperiger Start

Die Fähre hatte einen holperigen Start: Nur einen Tag nach der Jungfernfahrt im Jahr 2018 ging plötzlich der Sprit aus - die Tankanzeige war defekt. 2019 musste die Saison nach einem Motorschaden früher als geplant beendet werden. Allen Widrigkeiten zum Trotz ist Lüpkes aber grundsätzlich zufrieden mit der Auslastung. Besonders bei Radtouristen sei die Fähre beliebt. Dagegen zeige sich immer deutlicher, dass Verbindung für Pendler weniger geeignet sei. Zum einen gebe es zu wenig Platz und darüber hinaus sei sie von den Gezeiten abhängig.

Neue Brücke für 2024 geplant

Reisende auf der Bahnstrecke zwischen Bremen und dem niederländischen Groningen hatten über Jahrzehnte die Friesenbrücke genutzt. Im Dezember 2015 ist sie durch die Kollision eines Frachters zerstört worden. 2024 soll die neue Brücke stehen.

