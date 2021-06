Friesenbrücken-Neubau: Bahn bietet Infoveranstaltung an Stand: 12.06.2021 15:22 Uhr Die Deutsche Bahn bietet am 17. Juni eine Informationsveranstaltung zum geplanten Neubau der Friesenbrücke über die Ems bei Weener an - wegen der Corona-Beschränkungen allerdings nur online.

Wie das Unternehmen mitteilte, können auch Anwohner und andere Interessierte an der Online-Veranstaltung von 12.30 bis 14.15 Uhr teilnehmen. Fragen zum Projekt können an die E-Mail-Adresse friesenbruecke@deutschebahn.com geschickt werden. Zudem werde an dem Donnerstag das Projektteam mit dem "Infomobil" erneut die Region besuchen - und zwar vor dem Gebäude der Firma Nautitec in Leer.

Kürzlich war bekanntgeworden, dass der Neubau wegen technischer Änderungen und höherer Baupreise fast doppelt so teuer wird wie geplant. Statt bisher 66 Millionen Euro sollen es jetzt 125 Millionen Euro werden. Wie viel davon vom Bund und wie viel vom Land Niedersachsen übernommen wird, ist noch unklar und Gegenstand von Diskussionen. Die Friesenbrücke im Landkreis Leer war vor mehr als fünf Jahren von einem Frachter gerammt und größtenteils zerstört worden.

Weitere Informationen Friesenbrücke wird teurer: Weil sieht Bund in der Pflicht Ministerpräsident Stephan Weil zeigte sich "reserviert" bezüglich einer Kosten-Beteiligung des Landes. (08.06.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.06.2021 | 06:30 Uhr