Friesenbrücke über die Ems soll deutlich teurer werden Stand: 04.06.2021 14:58 Uhr Der Neubau der zerstörten Friesenbrücke über die Ems bei Weener wird möglicherweise doppelt so teuer wie geplant. Baubeginn soll Mitte Juli sein.

Wie die CDU-Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann aus Hesel (Landkreis Leer) der "Rheiderland Zeitung" (RZ) sagte, werden sich die Gesamtbaukosten auf 125 Millionen Euro erhöhen. Bislang war man von Kosten in Höhe von 66 Millionen Euro ausgegangen. Nach Angaben der Deutschen Bahn sind deutlich gestiegene Material- und Personalkosten der Grund für den Kostensprung.

Land Niedersachsen und Bund beteiligen sich an Kosten

Connemann zufolge ist der 16. Juli offizieller Baustart, heißt es weiter. "Wir halten als Bund trotz der Mehrkosten an dem Neubau fest", sagte Connemann der RZ. Die Friesenbrücke sei Verbindung zweier Nationen im Herzen Europas. "Und sie ist der Bypass für den Fernverkehr von Amsterdam in die Metropolen Deutschlands." An der Finanzierung werde sich auch das Land Niedersachsen beteiligen. Wie viel das Land übernimmt und was der Bund bezahlt, darüber werde noch verhandelt.

Friesenbrücke wird zur Drehbrücke

Der Neubau wurde notwendig, nachdem ein Frachter die Brücke im Dezember 2015 gerammt und weitgehend zerstört hatte. Seitdem ist die Verbindung für Bahnverkehr, Fußgänger und Radfahrer unterbrochen. Im Gegensatz zur ehemaligen Klappbrücke soll der Neubau eine moderne Drehbrücke werden. Der Bahn zufolge liegen die Arbeiten im Zeitplan.

