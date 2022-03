Stand: 16.03.2022 12:35 Uhr Friesenbrücke: Bahn und Bund einigen sich über Öffnung

Für den Betrieb der geplanten neuen Friesenbrücke bei Weener (Landkreis Leer) haben Vertreter der Deutschen Bahn und der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes in Leer am Dienstag eine Vereinbarung unterzeichnet. Diese regelt unter anderem die Öffnungs- und Bewegungszeiten der Eisenbahnbrücke. Sie soll Ende 2024 in Betrieb gehen und wird dann die größte Hub-Dreh-Brücke Europas sein. Sie ermöglicht eine schnelle Bahnverbindung von Amsterdam über Groningen in die großen Metropolen im norddeutschen Raum. Ein Frachter hatte die alte Brücke vor mehr als fünf Jahren gerammt. Das Bauwerk wurde dadurch weitgehend zerstört und die Verbindung für den Bahnverkehr, Fußgänger und Radfahrer unterbrochen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.03.2022 | 09:30 Uhr