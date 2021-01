"Friederike von Papenburg": Groß-Feuer auf dem Museumsschiff Stand: 02.01.2021 08:38 Uhr In Papenburg ist eines des Wahrzeichen der Stadt in Brand geraten. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, hat das Museumsschiff "Friederike von Papenburg" Feuer gefangen.

Das Schiff stehe in Vollbrand, sagte eine Sprecherin. Die Feuerwehr ist am Kanal gegenüber des Papenburger Rathauses im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Für die Menschen in Papenburg bestehe derzeit keine Gefahr, sagte die Sprecherin NDR 1 Niedersachsen. Wie es zum Feuer kommen konnte, ist derzeit noch unklar.

Nebenstelle der Touristinformation

Die "Friederike von Papenburg" ist ein Nachbau. Sie ist Teil eines Freilicht-Schifffahrts-Museum. Die Brigg dient als Nebenstelle der Touristinformation und gilt als beliebtes Fotomotiv. Zur Museumsflotte gehören außerdem eine Tjalk (Spezialschiff für Flachgewässer), eine Spitzmutte (Torf-Lastkahn), eine Kuff (Plattbodenschiff), ein Schoner (schnelles Frachtschiff) und eine Schmack (Gaffelsegler).

