"Friederike von Papenburg": Brandursache noch immer unklar Stand: 04.01.2021 20:20 Uhr Nach dem Feuer auf dem Museumsschiff "Friederike von Papenburg" am Sonnabend ist die Brandursache noch immer unklar. Bei der Stadt sind bereits Spenden für eine Reparatur des Wahrzeichens eingegangen.

"Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang", sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Auch die Höhe des Schadens stehe noch nicht fest. Die Ermittler hätten das Schiff inzwischen betreten und Spuren sichern können. Es werde in alle Richtungen ermittelt, hieß es weiter.

Wahrzeichen der Stadt Papenburg Die "Friederike von Papenburg" ist ein Nachbau. Nach alten Konstruktionsplänen wurde sie in den 1980er-Jahren von angehenden Schiffbauern in der Lehrwerkstatt der Papenburger Meyer Werft rekonstruiert.

Die zweimastige Brigg ist Teil eines Freilicht-Schifffahrtsmuseums. Sie dient als Nebenstelle der Touristinformation der Stadt und gilt als beliebtes Fotomotiv.

Schiff schwer beschädigt

Ein Sprecher der Feuerwehr sagte NDR.de, dass der Innenraum des Schiffes größtenteils zerstört worden sei. Der vordere Teil sei komplett ausgebrannt. Dort befindet sich auch ein Raum, den das Standesamt der Stadt Papenburg als Trauzimmer nutzt. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer dort aus. Der Innenbereich müsse sicherlich komplett saniert werden, so der Feuerwehrsprecher. Ein Sinken des Schiffes drohte allerdings nicht, weil die Brigg auf einer unter Wasser liegenden Betonplatte fixiert ist. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Spenden für Reparatur eingegangen

"Das Schiff muss repariert und saniert werden", sagte Papenburgs Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (CDU). Binnen kürzester Zeit habe es dafür schon Spendenangebote gegeben. Bechtluft hofft, dass der Wiederaufbau bis Ende des Jahres abgeschlossen ist. Dann soll eine maritime Erlebniswelt eingeweiht werden, zu der auch die "Friederike von Papenburg" gehören soll.

Etwa 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Ein Passant hatte am Sonnabend gegen 7.30 Uhr das Feuer bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Als die Feuerwehr eintraf, drang bereits dichter Qualm aus dem Inneren des Schiffes. Rund 100 Feuerwehrleute hatten den Brand schnell unter Kontrolle - gegen 9.30 Uhr meldeten die Einsatzkräfte, dass das Feuer gelöscht ist.

Karte: "Friederike" in Papenburg

Weitere Informationen Papenburg - das Venedig des Nordens Unzählige Kanäle durchziehen die hübsche Stadt Papenburg im Emsland. Am Hauptkanal liegen mehrere historische Schiffe und viele Cafés und Restaurants - eine ideale Bummelmeile. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.01.2021 | 15:00 Uhr