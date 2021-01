"Friederike von Papenburg": Brand beschädigt Museumsschiff Stand: 02.01.2021 16:08 Uhr Bei einem Brand ist das Museumsschiff "Friederike von Papenburg" am Samstagmorgen stark beschädigt worden. Rund 100 Feuerwehrleute löschten die Flammen.

Vor allem der vordere Schiffsbereich sei von dem Brand in Mitleidenschaft gezogen worden, so die Polizei. Dort befindet sich ein Raum, den das Standesamt der Stadt Papenburg als Trauzimmer nutzt. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer dort aus, aus welchem Grund ist allerdings noch unklar. Die Ermittlungen laufen, Brandermittler untersuchten am Vormittag das Schiff.

Wahrzeichen der Stadt Papenburg Die "Friederike von Papenburg" ist ein Nachbau. Nach alten Konstruktionsplänen wurde sie in den 1980er-Jahren von angehenden Schiffbauern in der Lehrwerkstatt der Papenburger Meyer Werft rekonstruiert.

Die zweimastige Brigg ist Teil eines Freilicht-Schifffahrtsmuseums. Sie dient als Nebenstelle der Touristinformation der Stadt und gilt als beliebtes Fotomotiv.

Schiff schwer beschädigt

Das im Kanal gegenüber dem Papenburger Rathaus liegende Schiff wurde durch den Brand stark beschädigt. Ein Sinken drohte allerdings nicht, weil die Brigg auf einer unter Wasser liegenden Betonplatte fixiert ist, wie eine Polizeisprecherin NDR.de sagte. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei zunächst nicht abschätzen. Die Feuerwehr sprach am Vormittag neben den Schäden unter Deck von starken Schäden durch Rauchentwicklung. Außerdem sei ein Küchenraum im Heck des Schiffes von den Flammen zerstört worden.

Bürgermeister hofft auf Reparatur

Papenburgs Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (CDU) sagte, er hoffe, dass das Schiff wieder repariert werden könne. Die Brigg sei ein Bestandteil der maritimen Erlebniswelt, die die Stadt gerade aufbaue und eines der wichtigsten Wahrzeichen der Stadt.

Etwa 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Ein vorbeifahrender Passant hatte am Sonnabend gegen 7.30 Uhr das Feuer bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Als die Feuerwehr eintraf, drang bereits dichter Qualm aus dem Inneren des Schiffes. Rund 100 Feuerwehrleute aus Obenende, Untenende und Aschendorf hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Um 9.30 Uhr konnten die Einsatzkräfte melden: Feuer aus.

Polizei: Keine weiteren Schiffe in Gefahr

Das hölzerne Segelschiff liegt mit einigem Abstand zwischen dem Rathaus und einem Hotel. Beide waren bei Ausbruch des Feuers geschlossen, auch sonst waren offenbar keine Menschen gefährdet, berichtet NDR 1 Niedersachsen. Eine Evakuierung der Umgebung war trotz der starken Rauchentwicklung nicht notwendig, entschieden Feuerwehr und Polizei. Weil in unmittelbarer Nähe der "Friederike von Papenburg" auch keine weiteren Schiffe liegen, bestand keine Gefahr, dass sich der Brand ausweitet.

Karte: "Friederike" in Papenburg

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.01.2021 | 12:00 Uhr