Stand: 28.02.2023 07:01 Uhr Friedeburg: Treckerfahrer stirbt nach Kollision mit Auto

In Friedeburg im Landkreis Wittmund hat sich am Montagabend ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei auf NDR Anfrage mitteilte, waren ein Auto und ein Trecker zwischen Reepsholt und Schortens zusammengestoßen. Der 26-jährige Fahrer des Autos fuhr auf den vor ihm fahrenden Trecker auf, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem Zusammenstoß stürzte das landwirtschaftliche Gefährt um, der 60-jährige Treckerfahrer starb noch an der Unfallstelle. Der 26-jährige Fahrer des Autos kam verletzt in ein Krankenhaus. Wie genau es zu dem Unfall auf gerader Strecke kam, sei unklar.

