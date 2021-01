Stand: 18.01.2021 09:03 Uhr Friedeburg: 41-Jährige rutscht mit Auto in Ems-Jade-Kanal

Eine 41 Jahre alte Frau ist in Friedeburg (Landkreis Wittmund) mit ihrem Auto in den Ems-Jade-Kanal gerutscht. Die Frau war laut Polizei einem entgegenkommenden Auto ausgewichen und vermutlich auf schneeglatter Straße in den Kanal gerutscht. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Sie konnte sich selbst befreien und wurde unterkühlt in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto ging vollständig unter und musste mit einem Kran aus dem Kanal geborgen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 18.01.2021 | 07:30 Uhr