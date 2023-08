"Fremantle Highway": Autofrachter auf dem Weg nach Eemshaven Stand: 03.08.2023 08:03 Uhr Die "Fremantle Highway" wird laut niederländischer Wasserbehörde seit den Morgenstunden nach Eemshaven geschleppt. Der havarierte Autofrachter soll gegen Mittag in dem niederländischen Hafen ankommen.

Die Ankunftszeit ist allerdings stark abhängig von Wetter, Strömung und Gezeiten, wie die Wasserbehörde Rijkswaterstaat mitteilte. Das Schiff wird begleitet von Bergungsspezialisten sowie einem Spezialschiff, das im Notfall heraussickerndes Öl räumen kann. Das Feuer an Bord ist unter Kontrolle. Nach gut einer Woche wird die "Fremantle Highway" damit geborgen.

Hafen in Eemshaven sei beste Option gewesen

Im Hafen kann das Schiff teilweise entladen werden. Rund 800 der geladenen Fahrzeuge sollen noch einigermaßen intakt sein. Eemshaven war von dem vorübergehenden Ankerplatz vor der Insel Schiermonnikoog der nächstgelegene Seehafen, er liegt an der deutschen Grenze etwa auf der Höhe von Emden. Der Hafen sei die beste Option, angesichts der schlechten Wetterbedingungen, der Infrastruktur und des kurzen Abstandes, hatte die Wasserbehörde mitgeteilt. Dadurch würden Risiken eingeschränkt. Das Bergungsunternehmen Boskalis hatte bereits am Mittwoch davor gewarnt, dass der Frachter bei dem erwarteten starken Wind schwierig zu beherrschen sei. Das Schiff ist laut Bergungsunternehmen stabil genug, um es abzuschleppen.

Frachter reißt sich von Ankerplatz los

Am Dienstagabend war die Ankerkette der "Fremantle Highway" gerissen, das Schiff trieb zeitweise auf deutsche Hoheitsgewässer zu. Das Schiff habe allerdings zu keinem Zeitraum unkontrolliert in der Nordsee getrieben, teilte das Bundesverkehrsministerium mit. Zwei Schlepper seien weiter mit dem Frachter verbunden gewesen. Die Schlepper hätten das Schiff auf die Ankerposition zurückgebracht. Vorsorglich seien deutsche Schiffe in Richtung der Grenze bewegt worden.

Schiff unter der Wasserlinie intakt, Decks eingestürzt

Am Dienstag hatten Expertinnen und Experten die Situation an Bord erstmals eingehend geprüft. Das Schiff sei unter der Wasserlinie intakt, teilte die Wasserbehörde mit. Laut dem Chef des Bergungsunternehmen Boskalis, Peter Berdowski, ist das Oberdeck jedoch "schwer beschädigt". "Durch die enorme Kraft des Feuers sind auch Decks eingestürzt", so Berdowski. Wie es tief im Schiffsbauch auf den Autodecks aussieht, ist noch nicht klar. Der Tageszeitung "De Telegraaf" sagte der Unternehmenschef, die Inspektion werde Tage dauern. "Wir werden das Schiff Abteil für Abteil untersuchen, um zu sehen, wie der Zustand von Schiff und Ladung ist." Im Hafen müssten zunächst die Autowracks vom Schiff gebracht werden. Dann müssten das kontaminierte Löschwasser und die Treibstofftanks abgepumpt werden.

Rund 1,6 Millionen Liter Schweröl an Bord

Noch immer machen sich Experten Sorgen, dass die Stahlwände wegen der enormen Hitze bersten könnten und dann Öl austritt. Das könnte zu Umweltschäden auf den Inseln und im Wattenmeer führen. Auch die Küstenfischerei in Ostfriesland wäre dann betroffen, sagte der Präsident Fischereiverbandes Weser Ems, Dirk Sander, dem NDR in Niedersachsen. Bisher gibt es aber nach Angaben der Experten keine Öllecks. In der Nähe des Frachters liegt ein Spezialschiff bereit, das im Notfall Öl räumen kann. Der Frachter hat rund 1,6 Millionen Liter Schweröl an Bord. Ursprünglich war geplant, die "Fremantle Highway" erst nach der Inspektion in einen Hafen zu schleppen.

Batterie eines E-Autos als Brandherd?

In der Nacht zu Mittwoch vergangener Woche war die "Fremantle Highway", die mit 3.800 Autos beladen ist, auf dem Weg von Bremerhaven nach Singapur vor der niederländischen Insel Ameland in Brand geraten. Bei der dramatischen Evakuierung in der Nacht starb ein Mann. Die übrigen 22 Besatzungsmitglieder wurden gerettet. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Vermutet wird, dass der Brandherd die Batterie eines E-Autos ist. An Bord des etwa 200 Meter langen Schiffes befinden sich knapp 500 elektrische Autos. In Niedersachsen drängen die Umweltschutzverbände BUND und der Naturschutzbund (NABU) unterdessen darauf, dass Autofrachter, Tanker und Gefahrguttransporter künftig ihre gefährliche Ladung fernab der Küste transportieren müssen.

