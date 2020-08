Stand: 21.08.2020 10:26 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Freizeitpark ersetzt Oldenburger Kramermarkt

Nach der Corona-bedingten Absage des Kramermarktes in Oldenburg wird es nun ein umzäuntes kleineres Volksfest an der Weser-Ems-Halle geben. Das teilte der Schaustellerverband mit, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Der mobile Freizeitpark "La Ola" biete eine Achterbahn, ein Riesenrad und eine Wildwasserbahn. Insgesamt sollen 40 Schausteller dabei sein. Die Stadt habe bereits ihre Zustimmung für das Fest vom 17. September bis 11. Oktober gegeben, so ein Sprecher.

