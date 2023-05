Stand: 17.05.2023 21:16 Uhr Freistatt: 2,5 Hektar Moor in Brand geraten

In Freistatt im Landkreis Diepholz ist am Mittwoch ein Moor in Brand geraten. Ein Sprecher der Feuerwehr erklärte, für die Einsatzkräfte sei es zunächst schwierig gewesen, mit den Einsatzfahrzeugen an das Feuer zu gelangen - das kostete Zeit und erschwerte die Löscharbeiten. Drohnentruppen konnten den Angaben zufolge mithilfe von Wärmebildkameras feststellen, dass sich das Feuer auf einer Fläche von rund 2,5 Hektar ausgebreitet hatte. Etwa 150 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen, sagte der Sprecher. Sie konnten das Feuer am Abend unter Kontrolle bringen. In der Nacht zu Sonntag kam es bereits zu einem Brand im Diepholzer Moor. Aufgrund der Trockenheit warnt die Feuerwehr davor, in Moor-Gebieten zu rauchen oder Zigaretten auf den Boden zu werfen.

VIDEO: Großeinsatz bei Moorbrand im Landkreis Diepholz (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 18.05.2023 | 07:30 Uhr