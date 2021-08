Stand: 16.08.2021 07:25 Uhr Fregatte "Schleswig-Holstein" bricht zu Nato-Einsatz auf

Die Fregatte "Schleswig-Holstein" startet heute Vormittag von Wilhelmshaven aus in die Ägäis. Das Kriegsschiff soll im Rahmen eines Nato-Einsatzes gegen Schleuserkriminalität helfen, den Seeraum zu überwachen. 220 Soldatinnen und Soldaten werden dabei mit der türkischen und griechischen Küstenwache sowie der europäischen Grenzschutz-Agentur Frontex zusammenarbeiten. Die Fregatte "Schleswig-Holstein" wird nach Angaben den Marine die Fregatte "Lübeck" ablösen, die aktuell an der Nato-Operation teilnimmt. Anfang Februar kommenden Jahres wird die "Schleswig-Holstein" in ihren Heimathafen zurückkehren.

