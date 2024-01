Stand: 10.01.2024 09:46 Uhr Fregatte "Hessen" übergibt Kommando an spanische Marine

Am Donnerstag übergibt die deutsche Marine das Kommando über einen NATO-Verband im Nordatlantik an die spanische Marine. Dieses Bündnis auf See schützt die Nordflanke der NATO. Diese umfasst das Seegebiet im Nordatlantik vor Norwegen, die Nordsee sowie den Ostseeraum. Seit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine wurde dieser Wachdienst auf See noch einmal verstärkt. Die Fregatte "Hessen“ war zuletzt das Flaggschiff des gesamten Verbandes. Jetzt übernimmt ein Schiff der spanischen Marine diese Aufgabe. In den zurückliegenden Monaten wurde gemeinsam bei drei Großmanövern auf See geübt, auch in Zusammenarbeit mit Luft- und Landstreitkräften.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min