Stand: 22.12.2023 06:53 Uhr Fregatte "Hessen" kehrt heute zur Weihnachtspause zurück

Das Marineschiff "Hessen" kehrt heute zur Weihnachtspause in ihren Heimathafen Wilhelmshaven zurück. An Bord sind rund 230 Soldatinnen und Soldaten. Seit Juli ist die Fregatte das Führungsschiff der Very High Readiness Joint Task Force der NATO, einem Einsatzverband aus internationalen Kampf- und Unterstützungsschiffen. Der Verband gilt als vorderste Verteidigungslinie in Nordsee, Ostsee und Nordatlantik. 2023 hat die "Hessen" rund 45.000 Seemeilen - etwas mehr als zwei Weltumrundungen - zurückgelegt und an mehreren maritimen Großmanövern teilgenommen. Nach einer kurzen Weihnachtspause in Wilhelmshaven läuft die Fregatte wieder in ihr Operationsgebiet aus. Am 12. Januar übernimmt ein Schiff der spanischen Marine die Führung des Einsatzverbandes.

Schlagwörter zu diesem Artikel Deutsche Marine