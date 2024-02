Fregatte "Hessen" ausgelaufen: Möglicher Einsatz im Roten Meer Stand: 08.02.2024 10:40 Uhr Das Marineschiff "Hessen" ist heute von Wilhelmshaven aus in See gestochen. Die Fregatte soll sich an der Marinemission zum Schutz der Seewege im Roten Meer beteiligen. EU- und Bundestagsmandat stehen noch aus.

"Ein potenzieller Einsatz im Roten Meer wird für Schiff und Besatzung einen erneuten Härtetest darstellen", sagte Fregattenkapitän Volker Kübsch, der Kommandant der "Hessen". Die mit dem Iran verbündete Huthi-Miliz aus dem Jemen greift dort seit Wochen Handelsschiffe mit Raketen an. "Die Bedrohung dort ist nun nicht mehr abstrakt, sie ist ganz konkret und besteht aus einer Vielzahl an Waffen, die dort regelmäßig zum Einsatz gebracht wurden", so Kübsch. Die EU-Mission muss noch beim nächsten Außenministertreffen am 19. Februar und die deutsche Beteiligung anschließend im Bundestag beschlossen werden.

240 Soldatinnen und Soldaten, Ärzte und ein Pfarrer

Laut Verteidigungsministerium soll die "Hessen" mit einer Besatzungsstärke von etwa 240 Soldatinnen und Soldaten auslaufen. Neben der Stammbesatzung gehörten dazu unter anderem auch das Team für zwei Bordhubschrauber, ein Ärzteteam und ein Militärpfarrer. Mit Blick auf die Fähigkeiten des Schiffs und seiner Besatzung erklärte Kübsch: "Sie können sich in jeder Hinsicht auf uns verlassen." Er wolle "allen Freunden und Angehörigen der Besatzung ein wenig die Sorgen um uns nehmen."

Krieg in Nahost: Huthi-Miliz Teil der "Achse des Widerstands"

Die Schifffahrt im Roten Meer ist wegen der Angriffe der Huthi-Miliz seit Anfang Oktober teils zum Erliegen gekommen. Die EU-Mission "Aspides" soll dazu beitragen, Handelsschiffe vor den Angriffen zu schützen. Im Nahost-Krieg versteht sich die Huthi-Miliz als Teil der gegen Israel gerichteten pro-iranischen "Achse des Widerstands". Kriegsschiffe einer internationalen Koalition unter US-Führung versuchen schon seit Dezember, den Seeweg an der jemenitischen Küste zu sichern. Die EU-Mission mit drei Kriegsschiffen, Begleitflugzeugen und Drohnen sieht keine Angriffe auf Huthi-Stellungen an Land vor.

